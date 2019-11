IND mocht verblijfsvergunning na verblijf van 50 jaar niet intrekken

De rechtbank in Groningen heeft het besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), om de verblijfsvergunning van een man die al bijna 50 jaar in Nederland verbleef in te trekken, ongegrond verklaard. Dit meldt de rechtbank in Groningen woensdag.

In beroep

De IND) trok de verblijfsvergunning van de man in omdat hij was veroordeeld tot zes jaar en vier maanden gevangenisstraf voor twee verkrachtingen, poging doodslag en drie diefstallen door middel van braak. De man zit zijn straf nog uit. Tegen het intrekken van de verblijfsvergunning ging de man in beroep.

Afweging van belangen

Na behandeling van de zaak concludeerde de meervoudige kamer van rechtbank Noord-Nederland (bestuursrecht) dat de man al zo lang rechtmatig verbleef in Nederland dat intrekken van de verblijfsvergunning disproportioneel moest worden geacht. Dit mede omdat de man hier op vierjarige leeftijd was gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank is geen ‘fair balance’ gevonden tussen het belang van de vreemdeling en het Nederlands algemeen belang.

Beroep gegrond, besluit vernietigd

De rechtbank verklaart het beroep van de man gegrond en vernietigt het besluit van de IND tot intrekking van de verblijfsvergunning. Ook moet de IND een vergoeding betalen aan de eiser voor de overschrijding van de redelijke termijn.