Waarschuwingen voor dichte mist in noorden en oosten van het land

Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor dichte mist in het noorden en oosten van het land. De waarschuwing is van kracht van woensdagavond 18.00 uur tot middernacht.

'Hardnekkig'

'De mist is hardnekkig, al zal het zicht wel geleidelijk aan iets verbeteren. Het mistgebied breidt zich langzaam westwaarts uit. De wind is oost tot zuidoost en is zwak, op het IJsselmeer en aan de kust matig', aldus het KNMI.

Komende nacht

Komende nacht is het in de noordelijke helft van het land bewolkt en nevelig met lokaal ook mist. In het zuiden is er weinig bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt, in het noorden er net boven en in het zuiden er net onder. De wind blijft oostelijk en is zwak, langs de kust en op het IJsselmeer matig.

Donderdagochtend mistig

Donderdagochtend begint in het noorden mistig. In de loop van de ochtend zal de mist optrekken maar het blijft wel grijs en nevelig. Van het zuiden uit trekken er in de loop van de dag geleidelijk meer wolkenvelden het land binnen. De maximumtemperatuur ligt tussen 2°C in het noorden tot lokaal 6°C daar waar de zon nog even schijnt. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig.