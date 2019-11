Schiphol wint Kristalprijs 2019

Royal Schiphol Group wint de Kristalprijs 2019, de prijs voor de meest transparante verslaggeving over het financiële jaar 2018. Schiphol eindigde met hun maatschappelijke jaarverslag als hoogste op de ranglijst van de Transparantiebenchmark 2019. De jury geeft aan dat Schiphol op een heldere manier over duurzame thema’s rapporteert en daarbij ook transparant is over de verbeterpunten. De Kristalprijs is in 2010 ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Prijzen en eervolle vermeldingen

De Kristalprijs 2019 wordt uitgereikt aan de organisatie waarvan het maatschappelijke jaarverslag als hoogste op de ranglijst van de Transparantiebenchmark 2019 is geëindigd. Naast Schiphol behoorden ook Alliander, NS en ABN AMRO tot de top 4. Naast deze hoofdprijzen zijn er dit jaar drie eervolle vermeldingen: voor Havenbedrijf Amsterdam (de hoogst scorende nieuwkomer), voor ABN AMRO (meest innovatieve jaarverslag) en een voor Coca Cola Nederland (meest transparante jaarverslag als onderdeel van multinational).

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark wordt in opdracht van het ministerie van EZK tweejaarlijks uitgevoerd. Het is een onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder de 500 grootste bedrijven van Nederland. De Transparantiebenchmark meet niet in welke mate een organisatie te maken heeft met maatschappelijke problemen, dilemma's en controverses. De score op de benchmark gaat over de mate van transparantie daarover en de dialoog met de samenleving naar aanleiding daarvan.