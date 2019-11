Mogelijk explosieven aangetroffen op woonwagenkamp Lith

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie in alle vroegte een woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith afgesloten voor uitgebreid onderzoek. Dit meldt de politie donderdag.

Terrein uitgekamd

'Het kamp en de directe omgeving zijn volledig afgesloten met hekken. Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst wordt sinds 5.30 uur door meer dan honderd agenten het terrein uitgekamd', aldus de politie.

Operatie Alfa

De actie in Lith houdt verband met het grote Operatie Alfa-onderzoek naar een criminele familie in Oss. Vorige week werd het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss drie dagen lang hermetisch afgesloten en doorzocht. Er werden grote hoeveelheden drugs, geld en zware vuurwapens gevonden. Drie kopstukken van de criminele familie werden opgepakt. Vandaag werden er geen aanhoudingen verricht, maar nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.

Woonwagenkamp afgesloten

Het kamp en de directe omgeving zijn volledig afgesloten met hekken. Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst wordt door meer dan honderd agenten op het terrein gezocht naar onder meer geld, drugs en vuurwapens. Het onderzoek in Lith gaat meerdere dagen duren. Daarom is net als voor de bewoners van het kamp in Oss gezorgd voor vervangende woonruimte. Ook op andere locaties wordt gezocht. Het gaat om een woning en een bedrijf in Oss en een chalet op een vakantiepark in Friesland.

Operatie Alfa

Operatie Alfa begon op woensdag 13 november. Na het grote onderzoek op het woonwagenkamp in Oss, vonden later nog doorzoekingen plaats in Berghem, Macharen en Oijen. In Berghem werden onder meer harddrugs en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden. 'Het gaat om een omvangrijk onderzoek dat al langere tijd loopt. Honderden medewerkers zijn zichtbaar en onzichtbaar betrokken bij deze actie tegen ondermijnende criminaliteit en dat vraagt een enorme organisatie. Daarom is deze operatie ook opgedeeld in meerdere fases', zo vertelt de onderzoeksleiding.

Update 10.00 uur: Mogelijk explosief gevonden

Tijdens de doorzoeking op het woonwagenkamp in Lith is een mogelijk explosief gevonden. 'Specialisten doen nu verder onderzoek', zo laat de politie donderdagochtend weten.

Update 13.30 uur: Mogelijke explosieven geruimd door EOD

De specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie zijn klaar met de werkzaamheden en de mogelijke explosieven zijn weg van de locatie. Wij gaan door met de doorzoekingen.