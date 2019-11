Verdachte aangehouden in onderzoek naar dood Seif Ahmed

De politie heeft vrijdagochtend 22 november 2019 in Amstelveen een 49-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Seif Ahmed. De 34-jarige Amsterdammer werd op 1 oktober 2019 in kritieke toestand aangetroffen in een auto op een parkeerterrein aan de Buitensingel in Amsterdam-Duivendrecht. Reanimatie mocht helaas niet meer baten.