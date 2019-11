Eis: 12 jaar celstraf voor dodelijk steekincident

Tegen een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft de officier van justitie vanmiddag een celstraf van 12 jaar geëist. Het OM verdenkt de man ervan op 30 augustus 2018 een man te hebben doodgestoken in Amsterdam- Oost.

Het lichaam van het 44-jarig slachtoffer werd op 1 september 2018 in zijn eigen woning aangetroffen. Hij blijkt 30 keer met een mes gestoken te zijn. Sectie geeft aan dat hij door bloedverlies om het leven is gekomen. De woning van het slachtoffer blijkt te zijn doorzocht. Een kamer is overhoop gehaald, tassen zijn opengescheurd en sieraden gestolen. In de woning treft de politie kleding aan die niet van het slachtoffer is, een zwart shirt en een spijkerbroek, met daarop bloed van het slachtoffer. Op een deur van de doorzochte kamer vindt de politie een vingerafdruk. Die blijkt van de verdachte te zijn.

Ruzie

De 25-jarige verdachte werkte als schilder in de woning van het slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat hij op 30 augustus 2018 de woning heeft verlaten en via Duitsland en Italië naar Frankrijk is vertrokken. Hier wordt hij op 13 november 2018 aangehouden. Op 4 december is hij overgeleverd aan Nederland. Volgens de officier van justitie hebben de verdachte en het slachtoffer ruzie gehad over geld en de kwaliteit van het schilderwerk dat was afgeleverd. Dat zou blijken uit verklaringen van getuigen en onderzoek naar de financiële situatie van het slachtoffer. Het slachtoffer zou schulden hebben en de rekening van de schilder, de verdachte, niet kunnen betalen. Het verweer van de verdachte dat hij uit noodweer het slachtoffer heeft doodgestoken omdat hij hem had aangevallen, vindt de officier van justitie ongeloofwaardig.

Vakantie

Uit het dossier blijkt volgens de officier van justitie niet dat de verdachte een vooropgezet plan had het slachtoffer te doden. Daarom vraagt de officier van justitie aan de rechtbank om de verdachte te veroordelen voor doodslag en niet voor moord. De officier van justitie rekent het de man zwaar aan dat één van de kinderen van het slachtoffer die toen zes jaar oud was samen met zijn moeder, zijn vader dood heeft aangetroffen in de woning. Volgens de officier van justitie wist de verdachte dat de vrouw van het slachtoffer met de kinderen van vakantie zou terugkomen, naar de woning zou gaan waar het slachtoffer dood op de grond lag en dat zij het slachtoffer zouden vinden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.