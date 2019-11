Man zwaargewond in ziekenhuis na mishandeling Ede

Sinds afgelopen dinsdag 19 november ligt er een man van 28 jaar uit Ede zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij zwaar is mishandeld. 'De mishandeling vond plaats op de Gasperisingel in Ede. Wat er zich precies heeft afgespeeld is op dit moment niet duidelijk', zo meldt de politie zaterdag.

Melding vechtpartij

Agenten krijgen dinsdag een melding van een vechtpartij. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en wordt direct naar de intensive care van het ziekenhuis gebracht. Sinds dinsdag onderzoekt de politie deze zaak.

Bestuurder gezocht

Na het incident is een zwarte auto van de plaats delict weggereden. De politie komt graag in contact met de bestuurder van deze zwarte auto. De afgelopen dagen is met verschillende getuigen gesproken. Ook zijn verschillende camerabeelden bekeken. Toch komt het onderzoeksteam graag in contact met mensen die mogelijk meer weten over deze zaak, maar nog niet gesproken hebben met de politie. Diverse camerabeelden uit de buurt zijn bekeken, mogelijk dat er nog meer camera’s in de buurt van de Gasperisingel zijn waarvan de beelden nog niet gedeeld zijn.