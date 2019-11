IS-strijdster met drie kinderen aangekomen in Duitsland

De 30-jarige vrouw had zich aangesloten bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Ze kwam zaterdagavond samen met haar drie kinderen met een lijnvlucht vanuit Erbil in Irak aan op de luchthaven van Frankfurt aan. Het is de eerste keer dat een vrouw met steun van de regering naar Duitsland terugkeert, nadat zij zich in Syrië had aangesloten bij IS. Tot nu toe heeft de Duitse regering alleen kinderen teruggehaald uit IS-gebied.

De vrouw is bij aankomst ondervraagd. Zij is niet opgepakt aangezien er geen aanhoudingsbevel tegen haar is uitgevaardigd. Er is wel een gerechtelijk onderzoek geopend naar de vrouw. Zij wordt ervan verdacht dat zij zich aangesloten heeft bij de islamitische terreurgroep IS en het schenden van de zorgplicht van haar kinderen. Waar ze nu verblijft, is niet bekend.

Hof Berlijn

Het hof in Berlijn had al twee keer geoordeeld dat Duitsland IS-vrouwen moet terughalen uit Koerdische kampen in Noord-Syrië.Volgens het hof zijn kinderen getraumatiseerd en is het niet wenselijk dat zij zonder hun moeder zouden terugkeren naar Duitsland. Duitsland haalde in augustus van dit jaar vier kleine weeskinderen naar Duitsland. Een van de kinderen was ernstig ziek. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zei toen dat ze niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de daden van hun ouders, zo meldt de NOS.

Hof Den Haag

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vrijdag dat de Nederlandse staat IS-vrouwen en hun kinderen niet hoeft terug te halen uit de kampen in het noord-oosten van Syrië. Daarmee werd het vonnis van de rechtbank, dat bepaalde dat de Staat zijn best moest doem om in elk geval de kinderen terug te halen, vernietigd.