Staatsloterij op zoek naar zes winnaars van de laatste trekking in 2018

Die winnaars hebben namelijk hun prijs niet opgehaald. En het gaat niet om een kleinigheidje, maar om auto's en een bedrag van 50.000 euro. Maandag begint de Staatsloterij met een grootscheepse actie om de winnaars te vinden. Dit schrijft het AD zondag.

Het gaat om drie winnaars van een Mini, twee winnaars van een 'halve Mini', want die speelden met een half lot, en de eigenaar van een half lot waarop 50.000 euro is gevallen. Staatsloterij-woordvoerder Sander van der Vooren vertelt aan de krant: 'We zetten alles op alles om de prijzen uit te keren. Dat doen we door een trailer met oplegger in te zetten waarop vijf Mini's staan. Plus een aanhanger met daarop een cheque ter waarde van vijftig mille. Maandag is bij het hoofdkantoor van onze loterij in Rijswijk het startsein van een soort prijzenkaravaan. We rijden half Nederland door met die trailer.' De trailer met oplegger en de aanhanger zullen de komende dagen rijden naar Vlissingen, Breda, Zevenbergen, Dordrecht, Vught en Arnhem. In die plaatsen zijn de winnende loten verkocht.

In elke plaats wordt de nog niet opgehaalde prijs achtergelaten bij het verkooppunt van het winnende lot. De winnaars hebben tot 31 december de tijd om hun prijs te verzilveren.