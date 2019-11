Eneco zo goed als zeker in Japanse handen

Het is zo goed als zeker dat Eneco in Japanse handen komt.

Energiebedrijf Eneco heeft bekendgemaakt dat er een deal is gesloten met het consortium van windmolen- en batterijfabrikant Mitsubishi en energiebedrijf Chubu ter waarde van 4,1 miljard euro. Eneco is nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten.

De overname betekent dat twee andere consortia achter het net vissen. Zo had het olie- en gasconcern Shell samen met pensioenuitvoerder PGGM ook een bod uitgebracht. Ook de Rabobank had interesse in een overname van Eneco.

Aandeelhouderscommissie van Eneco akkoord met de deal

De aandeelhouderscommissie van Eneco, waarin een deel van de 44 gemeentes vertegenwoordigd is die de aandelen Eneco bezitten, is akkoord met de deal. Alle 44 gemeenten moeten de komende tijd een definitief besluit nemen of zij hun aandelen willen verkopen. De gemeentes die zijn vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie vertegenwoordigen een grote meerderheid van de aandeelhouders. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Eneco zijn voor de deal.

Volgens Eneco zal de overname niets veranderen aan het aantal banen of aan de arbeidsvoorwaarden. Ook de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven volgens het energieconcern ongewijzigd.