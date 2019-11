Kleding van slangenleer door dierenpolitie in beslag genomen

Slangenleer

De vrouw had de kleding te koop aangeboden via internet. De dierenpolitie heeft hierop actie ondernomen en is naar de woning van de vrouw gegaan en heeft deze goederen in beslag genomen. De handelswaarde van de goederen wordt geschat op enkele duizenden euro’s. De slangenleren kleding en schoenen zijn op echtheid gecontroleerd door een deskundige op het gebied van reptielen. Vermoedelijk zijn vijf Pythons gebruikt om de kleding te maken. De vrouw gaf aan dat zij niet wist dat dit strafbaar is. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

Economisch delict

De handel in goederen van beschermde diersoorten is een economisch delict, dat als misdrijf strafbaar is gesteld (overtreding van artikel 3.3.7 van de Wet Natuurbescherming). De vrouw heeft inmiddels afstand gedaan van de kleding. Zij zal moeten kunnen aantonen dat zij de spullen legaal heeft verkregen.

Handel in goederen van beschermde diersoorten

Handel in goederen van slangenleer, koraal, of ivoor is bijna altijd verboden en slechts in sommige gevallen alleen met speciale papieren toegestaan. Dit valt onder de CITES-regels voor de handel in beschermde diersoorten. Voor meer informatie, zie bijgaande link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-d...

Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & Sociaal domein: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt in toezicht en opsporing onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming).