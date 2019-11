Rond 12.10 uur werd de persoon aangetroffen in het water langs de Rondweg. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Deze was overleden.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.

