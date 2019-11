Bodem in grote delen van Nederland nog steeds veel te droog

Het lijkt haast niet te geloven maar ondanks dat de herfst op dit moment erg regenachtig verloopt is de bodem in grote delen van Nederland nog veel te droog. Dit meldt de Unie van waterschappen vrijdag.

Achterstanden

'De waterschappen op de hoge zandgronden zijn gezien de door de droogte opgelopen achterstand wel blij met de regenval maar deze is helaas nog niet voldoende om de in de afgelopen droge zomers opgelopen achterstanden in te lopen', aldus de Unie.

Grondwaterstanden laag tot zeer laag

In de Achterhoek, Twente en in grote delen van Limburg en Brabant is de bodem nog altijd erg droog. De grondwaterstanden zijn daar nog steeds laag tot zeer laag. Ook in de hoger gelegen delen van Groningen en Drenthe is het grondwaterniveau nog niet voldoende hersteld van de afgelopen droge zomers.

Natte winter nodig

Er is nog steeds veel neerslag nodig om de grondwatervoorraad in deze hoger gelegen gebieden aan te vullen. Er is een natte winter nodig om het voorjaar en de zomer niet met een achterstand in te gaan.