Politie onderzoekt schietpartij in Amsterdam

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 november 2019 heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam Noord. De politie is op zoek naar de schutter.

Rond 3.15 uur loopt een 18-jarige man met een ander persoon op de Dijkmanshuizenstraat als een auto voorbij rijdt en er schoten gelost worden. De man wordt geraakt en de auto rijdt door. Als de politie ter plaatse is treffen zij meerdere hulzen aan. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is buiten levensgevaar.