Politie zoekt jonge overvallers met opvallende bivakmuts in Almelo

De politie is een onderzoek gestart nadat vrijdagavond 29 november een 52-jarige man uit Almelo aan de Stins is overvallen. De man stapte uit zijn auto toen er ineens een gemaskerde man hem vastpakte een pistool op hem richtte. Een tweede overvaller bleek even verderop te staan.

De overval gebeurde tussen 20.00 en 20.15 uur. Het slachtoffer wist zich los te rukken uit de greep van de gemaskerde man, die vervolgens zijn handlanger opzocht. Die stond iets verderop en met zijn tweeën kwamen ze terug in de richting van het slachtoffer. De gemaskerde overvaller richtte toen nogmaals een pistool op de Almeloër. Die begon vervolgens te schreeuwen waardoor de overvallers er zonder buit vandoor gingen in de richting van de Schierstins.

Opvallende bivakmuts

De politie is direct een onderzoek gestart naar deze overvallers en gaat uit van twee daders.

Dader 1 is de overvaller met het pistool. Hij was ongeveer 1.85 meter lang en had een dun postuur. Hij droeg een bivakmuts met een doodskop erop. Verder was hij donker gekleed.

De andere overvaller was een jonge man van ongeveer 18 jaar oud. Hij was een stuk kleiner, ongeveer 1.65 meter lang. Hij had kort, donker haar en droeg een lichtbruine trui.