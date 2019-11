Aanhouding met hennep in Terneuzen

Een voertuig op de Goudenregenstraat trok de aandacht, omdat de bestuurder zonder brandende verlichting reed. De politie gaf een stopteken, maar de bestuurder vluchtte weg. Agenten zetten de achtervolging in met optische en geluidsignalen tot het voertuig in de Iepenlaan tegen een paal tot stilstand kwam. Vier personen renden weg. De politie heeft 1 man (19) uit Terneuzen kunnen aanhouden. In de auto lag ruim 3 kilo hennep.