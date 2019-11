Verdachte opgepakt voor steekpartij in Den Haag

Op de Grote Marktstraat stak vrijdagavond rond 19.45 uur de verdachte drie minderjarige personen neer. Direct werd een klopjacht ingezet naar de dader van de steekpartij.

De slachtoffers, een 13-jarige jongen en twee meisjes van 15 jaar, raakte gewond bij de steekpartij. Volgens de politie zijn de slachtoffers en de verdachte geen bekenden van elkaar. De slachtoffers konden na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen