Roermond; Mislukte straatroof. Daders zonder buit weggerend.

De overvallers kwamen uit de richting van de Faunasingel en liepen op de wandelaars af. Beiden waren in het zwart gekleed en hadden een donkere sjaal voor het gezicht waardoor alleen hun ogen zichtbaar waren. De overvallers eisten geld en dreigden daarbij met een vuistvuurwapen. Toen het hevig geschrokken echtpaar aangaf geen geld bij zich te hebben en alleen maar een straatje omliep, renden de overvallers weg in de richting van de Ambachtsingel. De politie stelde nog een onderzoek in de omgeving in om het tweetal te vinden, echter zonder resultaat.

Het betreft twee jongemannen van rond 20 jaar oud, allebei ongeveer 1.80 meter groot. Een van hen had een zwarte schoudertas bij zich terwijl de andere dader met een vuistvuurwapen dreigde. Deze man sprak Nederlands met een buitenlands accent.