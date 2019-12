Dode in AZC Weert is 25-jarige man, politie houdt 29-jarige medebewoner aan

Woensdagochtend werd het lichaam van een 25-jarige man in een opvanglocatie op de Kazernelaan aangetroffen

Dit betrof een van de bewoners. De politie gaat op dit moment uit van een misdrijf. In het opgestarte onderzoek kon al snel een aanhouding verricht worden.

De politie ontving woensdagochtend rond 08.45 uur melding van een mogelijke vechtpartij bij een opvanglocatie voor vluchtelingen aan de Kazernelaan. De hulpdiensten troffen ter plaatse het levenloze lichaam van een bewoner aan.

Er is een 29-jarige medebewoner aangehouden. Onderzoek moet onder andere uitwijzen of en op welke manier de aangehouden man mogelijk betrokken is geweest bij het overlijden. Meerdere aanhoudingen worden op dit moment nog niet uitgesloten. Meerdere scenario’s worden nog mogelijk geacht en onderzocht.