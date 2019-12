NPO krijgt alsnog 12,4 miljoen voor Eurovisie Songfestival door STER-meevaller

Meevaller

Slob schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij in zijn mediabegrotingsbrief van 16 november 2018 voor 2019 uitging van een bedrag van EUR 150 mln aan Ster-inkomsten, maar de laatste stand van zaken is dat de Ster streeft naar een bedrag van EUR 173 mln. 'Ook als dit bedrag lager uitvalt, zal die naar verwachting voldoende zijn om de gevraagde bijdrage te verlenen', aldus Slob.

Verzoek NPO

Slob kreeg op 22 november jl. een verzoek van de NPO waarin het toelicht de kosten van de uitzending van het Eurovisie Songfestival in te schatten op een bedrag van EUR 26,5 mln (inclusief niet verrekenbare BTW). De NPO gaat voor de financiële dekking uit van programma-gebonden inkomsten (bijdrage European Broadcast Union, sponsorgelden en ticketinkomsten; EUR 9,6 mln), eigen middelen van de NPO-organisatie, (EUR 2,5 mln) en eigen middelen van AVROTROS (EUR 2,0 mln).

12,4 miljoen

Voor het resterende bedrag van EUR 12,4 mln vraagt NPO een bijdrage aan vanuit de Algemene Mediareserve uitgaande van de Ster-meevaller van dit jaar. Een bijdrage vanuit de Algemene Mediareserve gaat ten laste van de middelen in deze reserve.