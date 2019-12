Vrouw overleden na steekincident in woning aan het Waterlandplein

Bij een steekincident in een woning aan het Waterlandplein is donderdagochtend een vrouw overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Overleden

Het dodelijke steekincident vond rond 09.00 uur plaats in een woning op het Waterlandplein Amsterdam Noord. 'Bij dit incident is een vrouwelijk slachtoffer dusdanig gewond geraakt, dat zij daar aan haar verwondingen is overleden', aldus de politie.

Verdachte aangehouden

Enkele kilometers verderop, op de Insulindeweg in Amsterdam Oost, heeft de politie een mannelijke verdachte aangehouden. Op beide locaties in de stad doet de recherche uitgebreid sporenonderzoek. Ook worden de eerste getuigen gehoord. De recherche houdt rekening met de mogelijkheid dat de toedracht in de relationele sfeer ligt.