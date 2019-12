Dodelijke steekpartij Hoogvliet, verdachte aangehouden

Donderdagmiddag rond kwart over vier is een man neergestoken aan de Cromme Meth in Hoogvliet.

De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een 40-jarige man uit Spijkenisse is kort na de steekpartij aangehouden, het onderzoek is in volle gang.

Bij de meldkamer kwam aan het einde van de middag een melding binnen dat er een man op straat was neergestoken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en namen de hulpverlening over van omstanders op straat die al met reanimatie waren gestart. Ondanks deze inspanningen is het slachtoffer op straat aan zijn verwondingen overleden.

Aanhouding

De politie is direct na de steekpartij een groot onderzoek gestart, dat leidde al snel tot de aanhouding van een 40-jarige man uit Spijkenisse. Hij zit vast en wordt verhoord.

Op de Cromme Meth in Hoogvliet wordt door de forensische opsporing en de recherche onderzoek gedaan, onder meer om duidelijk te krijgen wat de toedracht is geweest van de steekpartij.

Getuigen

Heeft u kort voor kwart over vier iets verdachts gezien of gehoord en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met de politie, 0900-8844. Anoniem mag ook, via 0800-7000.