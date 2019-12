Celstraffen geëist voor autokraken in parkeergarages Utrecht

Tegen twee mannen die verdacht worden van het plegen van autokraken in parkeergarages in het centrum van Utrecht eerder dit jaar, heeft de officier van justitie vandaag celstraffen geëist van tien en twaalf maanden. Ook moeten de vordering van de slachtoffers worden toegewezen tot een bedrag van ruim 7.000 euro.

In de periode april tot juli 2019 werden er inbraken in auto’s gepleegd die geparkeerd stonden in de garages aan de Spoorstraat en Rijnkade. In de meeste gevallen werden laptops buitgemaakt, soms ook geld of andere apparatuur, één keer een lege tas. Belangrijk bewijs in het onderzoek naar deze autokraken was het beeldmateriaal van de bewakingscamera’s in de parkeergarages, gevolgd door de herkenning van de verdachten door meerdere politieambtenaren. Op basis daarvan kwamen er drie verdachten in beeld, mannen van 26, 31 en 35 jaar uit Utrecht.

Op 5 september werd de 35-jarige hoofdverdachte aangehouden. Op de zitting bekende hij het merendeel van de feiten maar zei niet meer precies te weten om welke feiten het ging. Een dag erop werd de 31-jarige medeverdachte aangehouden. Hij wordt verdacht van acht van de tien autokraken. Op de zitting bekende hij een aantal van de autokraken; bij een ander aantal feiten was hij wel aanwezig maar had niet meegedaan.

De officier van justitie vond bewezen dat de hoofdverdachte zich schuldig had gemaakt aan alle tien de autokraken, en de medeverdachte aan acht autokraken, waarvan één poging. Dit op basis van de aangiften, de camerabeelden en de herkenningen door meerdere agenten. Dat de twee in korte tijd een serie autokraken pleegden, soms wel drie op één avond, getuigt van ‘brutaliteit’. “Vermoedelijk zijn deze feiten het topje van de ijsberg”, zei hij. “Het feit dat de verdachten het niet meer precies weten, geeft aan dat ze de feiten niet meer uit elkaar kunnen houden”. Hij noemde de gevolgen voor de slachtoffers, die een concert bezochten, wilden winkelen of daar waren voor zaken en geconfronteerd werden met schade en overlast.

In zijn strafeis hield hij geen rekening met de persoonlijke omstandigheden. De hoofdverdachte gaf aan een baby van vijf maanden te hebben, maar de zwangerschap van zijn vrouw heeft hem niet weerhouden met grote regelmaat autokraken te plegen. Tegen hem eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van twaalf maanden. De ander lijdt aan clusterhoofdpijn en voor hem is het verblijf in de gevangenis heel zwaar. “Clusterhoofdpijn wens ik niemand toe”, zei de officier, “maar dat was voor u blijkbaar geen reden om de autokraken niet te plegen”. Deze verdachte hoorde een gevangenisstraf van tien maanden tegen zich eisen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De derde verdachte van 26 jaar was betrokken bij een van de autokraken. Hij is eerder door de politierechter veroordeeld tot twaalf weken gevangenisstraf.