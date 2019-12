Protestboeren in Noord-Holland staan klaar om supermarkten leeg te kopen

De actie zou een voorproefje zijn van het aangekondigde protest van Farmers Defence Force, die dreigen om de voedselvoorziening rond Kerst stil te leggen. Bij Middenbeemster en Avenhorn zijn zaterdagmiddag al meerdere trekkers gespot. Dit schrijft NH Nieuws zaterdag.

Stilleggen voedselvoorziening

In de week voor Kerst als heel Nederland bezig is met het kopen van de cadeaus en de ingrediënten voor het kerstdiner wil de actiegroep Farmers Defence Force in heel het land de voedselvoorziening stilleggen door de bevoorrading van de supermarkten te saboteren. De boeren willen dan de wegen van en naar de distributiecentra van de supermarkten blokkeren. Op deze manier willen ze meer erkenning vragen voor hun werk en voor het feit dat zij het zijn die de bevolking van voedsel voorzien. De boeren vinden dat hun branche onevenredig hard wordt getroffen bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Volgens hen moet bijvoorbeeld de luchtvaart een grotere bijdrage leveren bij de reductie.

In een besloten WhatsApp-groep ondertekend door Boeren In Aktie Noord-Holland was eerder deze week het volgende te lezen: 'Aangezien de gehele voedsel distributie plat dreigt te gaan is het verstandig om vandaagtussen 10.00 uur en 13.00 uur flink te gaan hamsteren in elke dichtstbijzijnde supermarkt. Dus koop groot in. Wij voorzien uit betrouwbare bronnen dat ze richting de kerst, de schappen aanzienlijk minder gevuld zullen zijn.'

Nu nog rustig

Assistent-manager Edwin Schouten van Deen Transport laat aan NH Nieuws weten dat er voor zijn gebouw vandaag tientallen boeren stonden, maar dat hij daar geen last van heeft gehad. Volgens hem viel de onrust nu mee. Schouten: 'Alles draait hier op volle toeren. Maar we hebben geen idee wat ons de volgende keer te wachten staat.'

Leger

Mochten de boeren de distributiecentra daadwerkelijke gaan blokkeren dan overschrijden ze daarmee de grens van het toelaatbare, zo reageerde Jan Brouwer, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid eerder in een interview met het AD. Brouwer zei verder in het interview: 'Dat wordt een clash waarbij het leger wordt ingezet.’