Agenten maakten selfie voor ingestorte Grillroom Coevorden

Bij de ingestorte grillroom zijn zaterdag door twee agenten selfies gemaakt. 'Dit is onacceptabel en niet zoals de politie hoort te handelen', zo reageert de politie zelf.

Filmpje

'Er circuleert een filmpje van twee politiecollega’s die een selfie maken in Coevorden. 'De bewuste collega’s zullen hier zeker op worden aangesproken', aldus de politie. Op filmbeelden van Hart van Nederland is te zien dat de twee agenten bij de ingestorte grillroom staan en selfies maken.

Explosie

Zaterdagmiddag rond 15.00 uur deed zich in de grillroom een enorme explosie voor. In het pand waren op dat moment de eigenaar en zijn 5-jarige zoontje. Reddinsgwerkers konden de eigenaar al vrij snel na de explosie onder het puin vandaan halen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

5-jarig jongetje

De redding van zijn 5-jarige zoontje bleek niet zo eenvoudig te zijn. Een specialistisch team van de brandweer wist het jongetje vijf uur na de explosie onder de brokstukken vandaan te halen. Zijn toestand wordt als 'zorgwekkend' omschreven door de Veiligheidsregio Drenthe.

Onderzoek

Maandag zal er verder onderzoek worden verricht om de oorzaak van de explosie te kunnen achterhalen. Het directe gebied rond de grillroom blijft dan ook afgezet zodat brandweer en forensische rechercheurs het onderzoek in alle rust kunnen uitvoeren.