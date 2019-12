Brand in passagierstrein Limburg, reizigers in veiligheid gebracht

Op het traject tussen Heerlen en Maastricht is maandagochtend in een passagierstrein brand uitgebroken.

De brand brak rond 06.45 uur uit aan de voorzijde van de trein. Het gaat ome een trein van Arriva die door de brand ter hoogte van Voerendaal tot stilstand kwam. Dit meldt de regionale zender L1 maandag.

Alle passagiers bleven ongedeerd. Ze zijn uit de trein gehaald en in veiligheid gebracht. Het treinpersoneel begon zelf met het blussen van de brand. De brandweer die met meerdere voertuigen uitrukte, had de brand daarna snel onder controle.

Uit voorzorg werd de bovenleiding in het gebied tijdelijk uitgeschakeld, zo meldt ProRail op Twitter. Het gaat volgens ProRail nog even duren voordat de treinen kunnen rijden. Arriva zet daarom bussen in.