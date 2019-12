Zestien basisscholen in Amsterdam hele week gesloten vanwege lerarentekort

Deze week houden 16 basisscholen in Amsterdam de hele week de deuren dicht.

Op deze manier wil de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) aandacht vragen voor het lerarentekort. Door de scholen een week lang dicht te houden, kunnen zo'n 5400 leerlingen vijf dagen niet naar school.

Het sluiten van de scholen mag geen staking of actie heten, zo laat het bestuur van de scholen die vallen onder Stichting Westelijke Tuinsteden weten. De leerkrachten zullen deze week gaan gebruiken om een oplossing te vinden voor het steeds nijpender lerarenprobleem, waarmee scholen in Amsterdam Nieuw-West te maken hebben. Dit schrijft Het Parool maandag. Leraren zullen zich na deze week gaan beperken tot de basis. Dat houdt in dat ze zich alleen bezighouden met lezen, schrijven en rekenen. Voor extra onderdelen zoals sport, muziek en onderzoekend leren moeten er specialisten komen.

Om ouders te ontlasten bij de opvang van de kinderen zijn op verschillende plekken in de hoofdstad activiteiten georganiseerd. Zo kunnen kinderen techniekworkshops volgen, sportlessen en gratis schaatsen op het Museumplein.