OM eist TBS met dwangverpleging voor gijzeling mediapark

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een TBS-behandeling met dwangverpleging geëist tegen een 35-jarige man uit Almelo die er van verdacht wordt op 17 augustus 2017 een medewerkster van de NPO te hebben gegijzeld. Daarnaast heeft hij haar op het Mediapark in Hilversum met de dood bedreigd.

Hoger beroep

Op 21 december 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat hij tijdens de gijzeling en de doodsbedreiging ontoerekeningsvatbaar was. Wel legde de rechtbank verdachte TBS met dwangverpleging op. Dit had de officier van justitie ook geëist. Verdachte ging in hoger beroep.

Mes op de keel

Verdachte heeft het slachtoffer een mes op de keel gezet en haar gedwongen het NPO-gebouw binnen te gaan. Verdachte wilde zendtijd afdwingen, omdat hij vond dat de AIVD moest stoppen met bepaalde acties. Het slachtoffer is door verdachte op een stoel vastgebonden.

Mes in muur gestoken

Tijdens het wachten op een cameraploeg heeft hij steeds bedreigende teksten geuit en met zijn mes in muren gestoken. 'Dit alles heeft bij elkaar meer dan een uur geduurd. Het moet voor het slachtoffer zeer angstaanjagend zijn geweest', aldus de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG).

Deskundigen

In hoger beroep waren eerder twee onafhankelijke deskundigen opgeroepen door de verdediging. Het draait om de vraag welke vorm van TBS moet worden opgelegd. De deskundigen zijn van mening dat een lichtere vorm, de TBS met voorwaarden, volstaat. Zij concluderen dat deze behandeling het beste is voor verdachte.

TBS met dwangverpleging

Het is een standpunt dat de rechtbank en de AG niet delen. De AG: 'In dit geval eist de algemene veiligheid TBS met dwangverpleging. De rechtbank heeft zeer duidelijk en goed gemotiveerd waarom zij afwijkt van het advies van deskundigen. Het is aan de rechter om de belangen van verdachte en de belangen van de bescherming van de maatschappij af te wegen. Gelet op de ernst van de feiten, het recidiverisico en de vraag of verdachte voldoende in staat is om vrijwillig aan een behandeling mee te werken, biedt TBS met voorwaarden onvoldoende waarborgen voor de bescherming van de maatschappij.' Het Gerechtshof in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak.