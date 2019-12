Opnieuw arrestaties in onderzoek criminele drugsorganisatie

Eerder werden in verband met dit onderzoek al twaalf verdachten gearresteerd daarvan zitten er nog acht vast. Vanmorgen werden een 62-jarige man uit Culemborg, een 59-jarige man uit Geffen en drie mannen uit Tiel (18, 37 en 38 jaar) aangehouden. Er worden vier woningen en drie auto / garagebedrijven doorzocht.

Door uitgebreid en intensief rechercheonderzoek kregen politie en Openbaar Ministerie zicht op een criminele drugsorganisatie die zich onder meer bezig zou houden met het produceren van synthetische drugs. Dit gebeurde in drugslabs die werden ontdekt in Hechtel-Eksel (B) en Esch. Ook werd een opslaglocatie in Rilland opgerold. Met de arrestaties van vandaag komt het totaal aantal verdachten op zeventien.

Hechtel-Eksel

Op dinsdag 29 januari 2019 werd in Hechtel-Eksel (B) een drugslab met drie dode mannen aangetroffen die daar vermoedelijk als laborant aan het werk waren geweest. Het drietal had kennelijk teveel koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden. De slachtoffers 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. In Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd aandacht aan deze zaak besteed. Een 53-jarige man uit Hechtel-Eksel werd aangehouden. Op 28 mei 2019 volgden in Nederland de arrestaties van twee Eindhovenaren van 23 en 35 jaar. Op 27 oktober jl. werd een 38-jarige man uit Valkenswaard in Rotterdam bij toeval voor een huiselijk geweld zaak aldaar aangehouden. Hij werd al sinds eind mei gezocht en is aan de Brabantse politie overgedragen. Hij zit in voorlopige hechtenis.

Esch

Op woensdag 3 juli 2019 werd in de kelder van een woning in Esch een groot drugslab aangetroffen waar amfetamine olie werd geproduceerd. Er stond onder meer een 1000 liter ketel. Ook lag er drugsafval van MDMA vervaardiging. Een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw werden in de woning aangehouden. De mannelijke verdachte zit nog vast.

Rilland

In een schuur bij een woning aan de Duivenhoek in Rilland trof de politie op vrijdag 19 juli 2019 een opslag voor een drugslab aan. Er lagen ketels, tientallen jerrycans met chemicaliën zoals zoutzuur en methanol. Ook werden restanten MDMA-olie aangetroffen ten behoeve van de vervaardiging van MDMA (XTC). Op 15 augustus 2019 werd daarvoor een 20-jarige man uit Oosterland aangehouden. Hij zit in voorlopige hechtenis.

Nog meer arrestaties

Op woensdag 6 november jl. werd een 20-jarige man in Nieuwerkerk verblijvende man opgepakt. Op dinsdag 26 november jl. werden een 35-jarige man uit Bergen op Zoom, een 22-jarige man uit Steenbergen, een 19-jarige man uit Renesse en een 70-jarige inwoner van Almere aangehouden. Zij zitten nog vast. Er werden die dag op negen adressen doorzoekingen gedaan.

Doorzoekingen Antwerpen

Op woensdagochtend 27 november 2019 heeft de Federale Gerechtelijke politie in Antwerpen in verband met het onderzoek naar deze criminele drugsorganisatie met ondersteuning van de Nederlandse politie drie juweliers in de Diamantbuurt doorzocht. Daarbij werden diverse goederen in beslag genomen.

Naast de aanhoudingen van vijf verdachten vandaag worden vier woningen en drie auto- / garagebedrijven doorzocht. Tijdens de doorzoekingen worden specialisten ingezet om verdovende middelen op te sporen. Bij een van die bedrijven is inmiddels amfetamine aangetroffen