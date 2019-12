Politie houdt minderjarige verdachte aan voor geweldpleging Zwolle

Op zaterdagavond 22 juni werd een jongeman op de Twistvlietbrug in Zwolle door een groep jongens ingesloten, bedreigd en mishandeld. Hierbij raakte hij behoorlijk gewond. De recherche heeft in het onderzoek naar deze geweldpleging op maandag 9 december een 16-jarige verdachte uit Zwolle aangehouden.

Op die zaterdagavond rond de klok van 22.00 uur fietste het slachtoffer op de brug richting de wijk Holtenbroek. Op dat zelfde moment fietste er ook een grote groep jongeren op de brug in dezelfde richting. Tijdens het inhalen van deze groep jongeren werd het slachtoffer zonder aanleiding aangesproken en tot stoppen gedwongen. Aansluitend vond daar de bedreiging plaats en werd het slachtoffer door één jongen van de groep meerdere keren geslagen tegen zijn hoofd. Naast de impact op het slachtoffer heeft hij hieraan fikse verwondingen aan zijn hoofd over gehouden.

De recherche heeft eerder in dit onderzoek op 15 oktober al een 16-jarige jongeman uit Zwolle als verdachte aangehouden. Op maandag 9 december werd een tweede 16-jarige verdachte uit Zwolle aangehouden. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en wordt gehoord over zijn mogelijke aandeel bij dit geweldincident. De verdachte is in belang van het opsporingsonderzoek in verzekering gesteld.