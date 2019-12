Iemand nog valse dollarbiljetten 'ter waarde van' 430.000,- verloren?

Een opmerkelijke vondst in Winterswijk. Daar is recentelijk in het buitengebied een partij vals geld 'ter waarde van' $ 430.000,-. aangetroffen en inbeslaggenomen door de politie.

43 stapeltjes

Het gaat om nepdollarbiljetten die apart verpakt zijn in stapeltjes van 100 stuks en ingepakt in geseald halfdoorzichtig plastic folie. Het gaat in totaal om 43 stapeltjes. Om de stapeltjes zit een papieren wikkel waarop in gouden letters 'one hundreds' en 'BEP' staat gedrukt. Winterswijk ligt om amper 5 kilometer van de Duitse grens. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst en vraagt mensen die hier informatie over hebben om contact op te nemen via 0900-8844.