Aantal leerlingen islamitische onderwijs met 60 procent toegenomen

In tien jaar tijd is in Nederland het aantal leerlingen op islamitische basisscholen met ruim 60 procent toegenomen.

Dit schrijft de Volkskrant op basis van cijfers die de krant bij de Dienst UItvoering Onderwijs (DUO) heeft opgevraagd. De trend is opvallend, omdat het aantal leerlingen in het protestants en katholiek onderwijs al decennia stabiel is. In 2008 bezochten nog 9.324 leerlingen een islamitische basisschool, in 2018 waren dat er al 15.078.

In de periode 2014-2019 werden bij gemeenten 17 aanvragen voor een islamitische basisschool ingediend, waarvan er uiteindelijk 15 werden gehonoreerd. Wanneer zowel de gemeente als het ministerie van Onderwijs een aanvraag afwijst, dan kan men nog naar de Raad van State (RvS), de hoogste rechtsprekende instantie, om te zien of deze de aanvraag wel honoreert. BIj de RvS is sinds 2016 vier keer een aanvraag voor islamitisch onderwijs ingediend. De aanvragen voor Zoetermeer en Dordrecht werden door de RvS afgewezen, de aanvragen voor Zeist en Westland werden alsnog gehonoreerd. Echter, lokale partijen in het Westland zijn fel tegen de komst van een islamitische basisschool en weigeren zich neer te leggen bij de uitspraak van de rechter.