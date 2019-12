Nieuwe traumaheli en MMT-auto voor UMCG

Traumahelikopter : Airbus H135 P3H

De nieuwe helikopter is een nieuw type Airbus H135 P3H. Aan de hand van de ervaringen van de vorige heli zijn een paar wijzigingen aangebracht. Zo vliegt deze heli met een camera om achteruit te kunnen kijken, er is een nieuw brancard-systeem en zijn er infrarood lampen gemonteerd om beter in het donker te kunnen vliegen.

Volkswagen Touareg R line 231 pk

Ook werd het nieuwe voertuig gepresenteerd waarmee het Mobiel Medisch Team over de weg wordt vervoerd als het te slecht is om met de heli te vliegen. Het voertuig is een Volkswagen Touareg R line 231 pk. Deze vervangt de huidige Audi Q7.

Trainingsperiode

Aan de introductie van deze helikopter is een intensieve periode van training voorafgegaan. Zowel de piloten, de verpleegkundigen (HEMS Crew Members) als de artsen hebben de afgelopen maand ervaring op kunnen doen met het nieuwe materiaal zodat straks de optimale zorg kan worden geboden met de nieuwe spullen.