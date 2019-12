Weer treinen tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch

De eerste aanrijding gebeurde aan eind van de middag. Tussen Boxtel en Tilburg reden er daar geen treinen. De storing op dit traject zou tot 21.34 uur duren, maar was al eerder voorbij.

Rond 18.30 uur gebeurde er nog een aanrijding op het spoor. Dat gebeurde op het station in Boxtel. Daarom reden er geen treinen tussen Boxtel en Best. De storing op dit traject zou ook tot 21.45 uur duren, maar was ook al eerder voorbij.

Er reden snelbussen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven en stopbussen tussen 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best, Eindhoven Strijp-S en Eindhoven.

Reizigers tussen Tilburg en Eindhoven konden via 's-Hertogenbosch reizen. De extra reistijd kon oplopen tot 45 minuten.

Update:

Verstoring op het spoor rond Boxtel voorbij

Foto 1: Stationsplein Boxtel