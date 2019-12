Greenpeace voert opnieuw actie op Schiphol

Verschillende acts zullen het podium betreden waaronder, Under My Boots, Straatorkest Eigen Hulp en Antillectual. Presentatie ligt vandaag in handen van Froukje Jansen. Voor families en kinderen is er ook een kinderprogramma waaronder stoepkrijten, spandoeken maken en andere knutselactiviteiten.

Klimaatplan

Protestival, georganiseerd door Greenpeace Nederland, vindt plaats in het hart van de grote vervuiler, Schiphol Amsterdam Airport. De actievoerders eisen een klimaatplan van Schiphol. Dat betekent minder vluchten, geen Lelystad Airport, korte afstandsvluchten vervangen door de trein en het steunen van een eerlijke prijs voor vliegen. Schiphol is nu het grootste tax-free tankstation van Nederland en op de tickets zit ook geen belasting.