Ridouan T. vannacht al overgebracht naar Nederland

In de nacht van woensdag op donderdag is Ridouan T. per vliegtuig overgebracht naar Nederland. Dit heeft Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt.

Gecharterd vliegtuig

Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, werd woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. 'Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen naar Nederland', aldus het OM.

Aanhouding

Door de rechtbank is in september een bevel gevangenneming afgegeven voor T. Eerder al had het OM hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Internationale samenwerking tussen de Nederlandse politie en het OM en de Dubai Police leidde maandag tot zijn aanhouding. Op verzoek van de autoriteiten in Dubai is T. opgehaald door de Nederlandse politie.

Marengo-proces

De politie heeft T. na aankomst in Nederland naar een penitentiaire instelling gebracht. Het Marengo-proces wordt op 27 en 28 februari 2020 voortgezet.