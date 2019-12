Familie Dijkhuis draagt boerderij in Hunzezone over aan Het Groninger Landschap

Dit voorjaar overleed Thies Dijkhuis, 'de laatste boer van Euvelgunne'. Hij liet zijn aandeel in de boerderij Euvelgunnerheem na aan Het Groninger Landschap. Teun en Fré Dijkhuis, broer en zus van Thies, hebben besloten om ook hun deel in het eigendom van de boerderij aan Het Groninger Landschap te schenken. De overdracht vond deze week plaats.

Het Groninger Landschap is onder de indruk van het gebaar van de familie Dijkhuis en het vertrouwen in de stichting. Zij zal zich inspannen om het levenswerk van de familie voort te zetten. Ook in de toekomst zal de Hunzezone beweid worden met Groninger blaarkoppen. Voor de boerderij wordt een passende bestemming gezocht, waarbij er zo weinig mogelijk verandert aan de huidige uitstraling.