Man (45) huurde vermoedelijk appartement voor Ridouan T. in Brussel

Vrijdag heeft de rechter-commissaris in Amsterdam een 45-jarige man in bewaring gesteld, die maandagavond in de nasleep van de aanhouding van Ridouan T. was aangehouden op verdenking van witwassen. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

In vrijheid gesteld

'De opgelegde voorlopige hechtenis van de man is op verzoek van de officier van justitie van het Landelijk Parket geschorst, zodat hij vandaag na de voorgeleiding onder voorwaarden in vrijheid is gesteld', aldus het OM.

Appartement Brussel

De 45-jarige verdachte heeft vermoedelijk van 2015 tot 2018 voor T. een appartement in Brussel gehuurd. De maandelijkse huur van 4.300 euro is de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro is door de verdachte contant betaald. Bij de doorzoeking van de woning van de man en een ander adres in Amsterdam is maandag beslag gelegd op telefoons, laptops, een kostbaar horloge, 14.100 euro contant geld en bijna 1,5 kilo hasj.

Onderzoek duurt voort

De vijf andere verdachten die maandagavond werden aangehouden zijn donderdag in vrijheid gesteld. Het onderzoek tegen hen duurt voort.