Alphenaar (24) krijgt kogel in zijn been bij schietincident Rotterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag belden rond 04.15 uur meerdere getuigen 112 omdat ze een schot hadden gehoord op de kruising van de Pleinweg en de Verschoorstraat in Rotterdam. 'Agenten die er direct heengingen, troffen er een gewonde man. Hij was geraakt in zijn been', zo meldt de politie zaterdag. 'Volgens getuigen zou de mogelijke dader zijn weggerend in de richting van het Verschoorplein', aldus de politie.