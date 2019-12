Weer schietpartij in Zwolle, politie zoekt getuigen

De politie in Zwolle is een onderzoek gestart naar een schietincident in de omgeving van de Van Schoonhovenstraat op zaterdag 21 december.

Voor zover nu bekend werd een aantal schoten met een scherp vuurwapen afgevuurd. Volgens de Stentor zijn er tenminste acht kogelhulzen gevonden, maar de politie wil dat niet bevestigen. Of er gericht is geschoten en of er iets of iemand is geraakt, is nog onbekend.

Omstreeks 23.45 uur kreeg de politie een melding van een getuige die schoten had gehoord en iemand had zien wegrennen. Ook reed een voertuig met piepende banden weg en was gezien dat er een voertuig geparkeerd stond met mensen daaromheen. Vlak voordat de eerste agenten ter plaatse waren, reed dit voertuig weg. Op de plek waar de voertuigen stonden werden hulzen aangetroffen. Daarop startte de politie een onderzoek.

Onderzoek

Het is nog onduidelijk of er gericht is geschoten en wat de aanleiding van het incident is. Om daar meer helderheid over te krijgen doet de forensische opsporing onderzoek ter plaatse. Ook verrichten agenten een buurtonderzoek en wordt bij ziekenhuizen in de regio gecheckt of er mensen met schotwonden zijn behandeld.

Heeft u iets gezien?

De politie hoopt dat er getuigen zijn die iets hebben gehoord of gezien wat kan helpen bij het onderzoek. Misschien zijn er mensen die meer weten over de achtergrond van het incident? Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 o