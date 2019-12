Verplichte updates voor 'slimme' apparaten

Die 'updateplicht' staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Nu is die plicht er niet voor verkopers van onder meer televisies, telefoons en koelkasten. Volgens de Europese regelgeving die op initiatief van Nederland tot stand is gekomen moeten verkopers vanaf 2021 ervoor zorgen dat een apparaat minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop. Verkopers zullen dus geregeld software en beveiligingsupdates moeten verstrekken. Dit schrijft het AD maandag.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond: 'Je betaalt soms duizend euro extra voor een slimme koelkast. Maar als die door het uitblijven van een update opeens een domme koelkast wordt, ben je natuurlijk flink in de aap gelogeerd. Daarom is dit wetsvoorstel goed.' Updateproblemen bij mobiele telefoons kunnen zelfs leiden tot veiligheidsrisico's, aldus Spierenburg.