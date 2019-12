Nederlandse Staat kan zichzelf weer rijk rekenen over de ruggen van de verslaafden

Zo wordt een pakje sigaretten 1,14 euro duurder in 2020 en dat over de ruggen van verslaafden, want deze grote groep is een makkelijke prooi net als de automobilist.

Wij van BlikopNieuws roepen het kabinet op om eens te zorgen dat rokers op een écht verantwoorde en goedbedoelde manier van het roken worden afgeholpen. ''Dat redt je namelijk niet door weer een kleine prijsverhoging die de Haagse kas moet spekken''.

Zorg gewoon dat de nicotine in stappen uit de tabak verdwijnt, zodat rokers gemakkelijker van hun drugsverslaving kunnen afkomen. In een Amerikaans onderzoek werd de verslavingskans aan tabak zelfs nog hoger ingeschat dan bij opiaten.

Het is net wat Arjan Lubach onlangs in zijn uitzending aan de kaak stelde als het gaat om de Nederlandse kansspelen. De Nederlandse Staat is groot aandeelhouder van deze gokspelen. Wat ze feitelijk doen is mensen bewust verslaafd maken aan kansspelen. Het aantal verslaafden neemt dan ook toe door reclames van gokspelen. Naar schatting zijn er 8.435.000 recreatieve spelers. Verder zijn er naar schatting 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers die zeer waarschijnlijk gok- of kansspelverslaafd zijn.