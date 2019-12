Vrouw (27) doodgestoken in Hengelo, man (27) aangehouden

Op woensdag 25 december 2019 omstreeks 2.00 uur is een vrouw neergestoken aan de Hamshire in Hengelo.

Getuigen, die de vrouw hebben aangetroffen, hebben getracht eerste hulp te verlenen en de politie gealarmeerd. Een 27-jarige man uit Hengelo werd kort daarop aangehouden aan de Jozef Israëlsstraat. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Het slachtoffer van de dodelijke steekpartij vannacht in Hengelo is een 27-jarige Almelose vrouw. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Voorwerpen aangetroffen?

Het plaats delict aan de Hampshire is afgeschermd en door rechercheurs van de forensische opsporing wordt nog steeds een onderzoek gedaan. Tevens wordt in de omgeving gezocht naar het voorwerp waarmee de vrouw gestoken is. Het kan zijn dat de verdachte op zijn vlucht zich heeft ontdaan van kleding of andere voorwerpen. De politie hoopt dat de vinders ervan contact op nemen zodat alle bijzonderheden in de omgeving van Hampshire, Bankastraat, Troelstrastraat, Weideweg of Jozef Israëlsstraat kunnen worden vastgelegd voor nader onderzoek.

Weet u meer? Tip de politie!

De politie is volop bezig met het onderzoeken van de oorzaak en de toedracht van dit gewelddadige incident. Bent u getuige geweest of weet u mogelijk meer over de aanleiding neem contact op via een berichtje via Facebook of bel 0900 8844. Anoniem tippen kan ook via 0800 7000.