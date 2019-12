Dode en zwaargewonde bij ernstig verkeersongeval Vlissingen

Bij een ernstig verkeersongeval in Zeeland zijn donderdag aan het eind van de middag een dode en een zwaargewonde gevallen. Dit heeft de politie donderdagavond bekendgemaakt.

Zwaargewonde

Het eenzijdig ongeval gebeurde even voor 17.30 uur op de Weyevlietweg/Westerzicht in Vlissingen. Toegesnelde hulpverleners startten met het bevrijden van twee slachtoffers uit een auto. Zij wisten één van de twee inzittenden vrij snel uit het voertuig te halen. Deze is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een 24-jarige man uit Vlissingen.

Overleden

Het tweede slachtoffer dat nog in de auto zat is ter plaatse overleden. Het gaat om een 42-jarige man uit Oost-Souburg. Verkeersongevallen analisten van de politie hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak/toedracht van het eenzijdig ongeval.