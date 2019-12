Man aangehouden met drugs en contant geld op zak

Als agenten een auto opvallend geparkeerd zien staan en deze controleren, treffen zij drugs en contant geld aan. Doorzoeking in de woning van de verdachte levert nog meer contant geld op. De goederen zijn inbeslaggenomen, de man is aangehouden.

Agenten zien vrijdagavond 27 december 2019 rond 23.30 uur een auto geparkeerd staan op een trottoir op de Hendrik de Keijserstraat met gedoofde lichten en draaiende motor. Bij controle van de 22-jarige bestuurder uit Tilburg blijkt dat hij softdrugs en een grote hoeveelheid contant geld bij zich draagt. Agenten controleren de auto ook en vinden daar nog diverse zakjes met softdrugs. De drugs, geld en auto zijn in beslaggenomen.

Een inzittende van de auto heeft ook een zakje softdrugs bij zich, deze gebruikershoeveelheid is inbeslaggenomen.

De bestuurder wordt aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex. Bij het fouilleren blijkt hij nog een aantal zakjes met vermoedelijk cocaïne in zijn kleding verstopt te hebben.

Doorzoeking

Agenten zijn later nog naar de woning van de verdachte gegaan en hebben daar nog meer contant geld aangetroffen. Ook dit geld is inbeslaggenomen omdat het vermoeden bestaat dat dit is verkregen door witwassen.