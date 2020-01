Vrouw ernstig gewond in Utrecht

Een 47-jarige vrouw uit Utrecht is woensdagochtend 1 januari ernstig gewond geraakt bij een ongeval.

De vrouw werd rond 08.00 uur bij ’t Goyplein naast haar snorfiets aangetroffen. Zij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die gezien hebben hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Zij reed op het fietspad, vermoedelijk, vanuit de Schonauwensingel in de richting van Lunetten.