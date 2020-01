Controle op frauderende zorgbureaus faalt, OM luidt noodklok

Er zijn veel meer fraudeurs dan het Openbaar Ministerie (OM) aankan en het wordt nieuwe fraudeurs veel te makkelijk gemaakt. Het OM en zorgverzekeraars denken dat jaarllijks honderden miljoenen euro's in de zakken van fraudeurs verdwijnen. Dit schrijft Nieuwsuur op de website.

Donderdagavond wordt er bij Nieuwsuur (21.30 uur) aandacht besteed aan het onderwerp. In het programma luidt het OM de noodklok. Officier van justitie Laurien van Haeringen zegt in de uitzending: 'De kraan staat open. Dat is het probleem dat we zien. En wij pakken de zaken op die we kunnen, en daar speelt het strafrecht ook zeker een rol, maar wij kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan.' Ook zorgverzekeraar DSW ziet de problemen alleen maar groter worden.

De fraude vindt vaak plaats in gesloten gemeenschappen, variërend van een streng christelijke plattelandsgemeenschap tot groepen met een migrantenachtergrond. Nieuwsuur sprak de afgelopen maanden met tientallen leden van de Turks-Nederlandse gemeenschap die te maken krijgen met of zelf actief zijn in de zorgfraude.

Vooral sinds de decentralisering van de zorg, vijf jaar geleden, wordt er op tal van manieren met zorggeld gefraudeerd, vaak via zorgbureaus. Die bureaus declareren bijvoorbeeld thuiszorg die nooit geleverd wordt. Of ze frauderen met persoonsgebonden budgetten, de zogenaamde pgb-fraude.

Een van de kernproblemen is volgens het OM en DSW het gemak waarmee iedereen een zorgonderneming kan beginnen. Van Haeringen van het OM: 'We zien dat het heel makkelijk is om zorgaanbieder te worden, en dat er vervolgens weinig controle is of het nou allemaal klopt wat er daar gebeurt.'