Circusartiesten vallen van tien meter hoogte tijdens act in Carré

De val gebeurde tijdens de show, rond 18.50 uur. Het was een duo-act van de ‘Sky Angels’ op een hoogte van tien meter. Eén artiest is na de val bewusteloos op de grond blijven liggen, een andere artiest is eveneens gewond geraakt. Beide zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Een ooggetuige vertelt aan de lokale zender AT5 dat het om een man en een vrouw gaat. De politie spreekt over twee mannen. De voorstelling, die was uitverkocht, is afgeblazen. Het duo zou volgens de organisatie aanspreekbaar zijn geweest toen ze per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht.

De Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) gaat onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Men ziet het als een bedrijfsongeval.