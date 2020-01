Jongen (12) door leeftijdsgenoot neergestoken met mes

Zaterdagavond is bij een conflict nabij een hotel in Hoorn een 12-jarige jongen gewond geraakt nadat hij was gestoken met een mes. Dit meldt de politie zondag.

Ziekenhuis

'Het slachtoffer ging met zijn vrienden het hotel aan de West-Friese Parkweg binnen om hulp in te roepen', aldus de politie. Politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse en de jongen werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Verdachte (12) meldt zich

Direct na de melding is door de politie onder andere met de politieheli gezocht naar de verdachte. De verdachte, een 12-jarige jongen uit Hoorn, meldde zich later zelf op het politiebureau. Hij werd daar aangehouden en onderzoek naar de toedracht van dit geweldsincident is ingesteld. De politie heeft meerdere vrienden en bekenden van het slachtoffer gesproken. De 12-jarige verdachte is ingesloten.