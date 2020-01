Meisje (17) krijgt vuurwapen tegen hoofd gedrukt bij beroving van iPhone

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een 17-jarig meisje in Hengelo een vuurwapen tegen haar hoofd gedrukt gekregen en is zij beroofd van haar telefoon. Dit meldt de politie zondag.

Golsstraat

Het meisje fietste ergens tussen 00.45 uur en 01.15 uur op de Parallelweg LS in de richting van het centrum. Op een gegeven moment, ter hoogte van de Golsstraat, kwamen er twee jongemannen haar kant op lopen. De jonge mannen die belemmerden haar de weg en pakten haar fiets vast waardoor ze stopte en op de grond viel.

Vuurwapen tegen het hoofd

Eén van de mannen drukte haar een vuurwapen tegen haar hoofd en zei dat hij haar telefoon met code wilde. Het meisje heeft de man gegeven waar hij om vroeg. In het hoesje van haar telefoon, een witte iPhone XR, zaten diverse pasjes. Het meisje was inmiddels weer gaan staan. Toen er op een gegeven moment een auto aan kwam rijden renden de jongemannen weg in de richting van de Isaacstraat. Mogelijk zijn de daders in de richting van de Twekkelerweg/Fluweelplein gegaan.

Bivakmuts

Het slachtoffer is direct naar haar huis gefietst en heeft daar de politie gealarmeerd die meteen in de omgeving een onderzoek heeft ingesteld. Volgens het meisje werd zij beroofd door twee jonge mannen waarvan één een lichte jas droeg en de andere een donkere jas. Ze hadden beiden een bivakmuts over hun hoofd.

Bestuurder

Politie heeft onderzoek in de buurt ingesteld en wil in contact gekomen met de bestuurder van auto die ten tijde van de beroving door de straat reed en heeft belang bij camerabeelden en andere getuigen. De politie wil daarom graag de bestuurder van de auto die over de Parallelweg Ls reed spreken. Dit is mogelijk een waardevolle getuige. Maar het rechercheteam, dat deze beroving onderzoekt, wil ook graag met mensen in contact komen die meer weten over deze beroving.